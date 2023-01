Prefeito Emerson assina contrato para início das pavimentações no Espigão do Bugre

O Prefeito Emerson Maas assinou na manhã de sexta-feira, dia 20 de janeiro, o contrato para início das obras de pavimentação das ruas Rua André Liebel e Travessa Bom Jesus bem como das Ruas Pedro Liebel, Henrique Liebel e Pion João Rank, todas na localidade de Espigão do Bugre. As obras serão executadas pela empresa Progresso Engenharia e constarão de drenagem, pavimentação e sinalização, numa extensão de 1.077,75 metros, ao custo total de R$ 2.381.635,61.

A solenidade aconteceu nas dependências da escola municipal Campo da Lança e contou com a presença dos Secretários municipais e funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, de empresários locais, do representante da Construtora Progresso Engenharia, empresa vencedora do processo licitatório para a execução da obra, Maurício Kurmann, além de Vereadores e comunidade local.

Reivindicação antiga dos moradores

O Prefeito destacou que as obras levarão muito mais qualidade de vida e ajudarão a desenvolver ainda mais a localidade. “Estamos trabalhando muito, Executivo e Legislativo juntos para fazermos o melhor por nossa cidade. Pretendemos entregar muito mais asfalto para a toda população”, declarou. Disse estar iniciando a obra que já era uma reivindicação antiga dos moradores e lembrou tempos de campanha em que lhe foi feito esse pedido.

Explicou que, ao assumir o Executivo, realizou levantamento que mostrou que 70 por cento das ruas da área urbana do município não tem pavimentação. “Estamos trabalhando muito para mudar esse quadro, mas ainda dependemos dos recursos e eles são escassos”, afirmou. Falou das obras em desenvolvimento e das ações das áreas da educação e saúde. Agradeceu a parceria com os vereadores e pediu paciência à população com os transtornos das obras. “Os transtornos são transitórios, mas as obras serão permanentes”.

Olhar pela comunidade

O presidente da Associação dos Moradores do Campo da Lança, Ivo Augustin agradeceu ao Executivo municipal pelas obras que estão iniciando e destacou a importância da comunidade na busca de melhorias para o bem comum. Em relação às obras foi enfático ao afirmar “vocês sabem que nunca houve de fato nada igual ao que estamos vendo hoje”, fazendo alusão às administrações anteriores que nada realizaram em favor do bairro. E concluiu afirmando: “Desde já, em nome da AMAEC, agradeço a administração da Prefeitura que está olhando pela nossa comunidade”

O Presidente da Câmara Municipal, Vereador Sérgio Luiz Severino disse está muito feliz em fazer parte dessa legislatura e de participar de um Executivo que vem trabalhando incansavelmente em prol da população. “Essa é mais uma obra dentre tantas que o Prefeito vem executando e por isso nossos agradecimentos”, declarou. Estiveram presentes na ocasião ainda os vereadores Dircelene Dittrich Pinto, Rafael Augusto Cavalheiro, Valdecir Antônio Munhoz e David Roeder.