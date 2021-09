Prefeito Emerson Maas acompanha construção de ponte na localidade de Rio dos Cedros

Compartilhar no Facebook

Prefeito Emerson Maas visitou na última sexta-feira, dia 10, localidades no interior de Mafra e acompanhou as obras da construção da ponte sobre o rio São João, na localidade de Rio dos Cedros, divisa com o município de Papanduva.

A ponte é uma reivindicação da comunidade há mais de 13 anos. Acompanhado do Secretário de Obras, Diego Oliveira, o prefeito conversou com moradores que reforçaram a necessidade da ponte.

A obra sobre o rio São João é a 9ª que a atual administração constrói no interior do município neste ano, dando melhores condições de mobilidade aos moradores e encurtando distâncias.