Prefeito Emerson Maas é homenageado na prefeitura pelo seu aniversário

Emoção, agradecimento e muitas felicitações pela passagem dos 39 anos deram o tom à última quarta-feira na sede administrativa da Prefeitura de Mafra

Na manhã de quarta-feira, 18, os servidores da Prefeitura de Mafra prepararam uma surpresa para o aniversariante do dia, Emerson Maas. Às nove horas reuniram-se (priorizando o distanciamento social) no segundo andar da sede administrativa da Prefeitura de Mafra para cantar o “parabéns à você”. Durante todo o dia o prefeito recebeu visitas de escolas municipais e telefonemas de felicitações pela passagem dos seus 39 anos.

À frente do Executivo Municipal desde janeiro, o prefeito agradeceu o apoio que tem recebido do funcionalismo público desde o início de sua gestão. “Estou muito emocionado pela receptividade e carinho com que venho sendo tratado. Somos todos uma equipe e um precisa do outro neste trabalho diário de administrar o município. Obrigada a todos e o gabinete está sempre de portas abertas a vocês, servidores, e a toda a população”, declarou.

A vice-prefeita, Celina Dittrich Vieira, destacou as qualidades de um prefeito, como honestidade, hombridade e empatia. “Em nome de todos nós, desejamos felicidades e sucesso ao longo dos anos nessa missão de ser o porta-voz de Mafra junto aos governos estadual e federal, visando o crescimento do nosso município”.

