Prefeito Emerson Maas participa da 1ª web conferência do projeto IdeiaSUS da FIOCRUZ

A prática de Mafra cujo tema é “A potência da visita compartilhada entre CAPS e Atenção Básica em Saúde Mental” foi escolhida para o processo de Curadoria em Saúde

Na última quinta-feira (22), o prefeito Emerson Maas participou da primeira web conferência IdeiaSus “Curadoria em Saúde, o desafio de apoiar, qualificar e multiplicar práticas e soluções em saúde”. Mafra, que teve sua prática selecionada, esteve representada ainda pelos secretários municipais de saúde, Plínio Saldanha de Oliveira (interino) e Adriana Moro (em licença maternidade). A prática de Mafra tem o tema “A potência da visita compartilhada entre CAPS e Atenção Básica em Saúde Mental”, de autoria da enfermeira, Adriana Moro e coautoria das seguintes profissionais: técnica em enfermagem – Patrícia Wormsbecker e das assistentes sociais Maria Aparecida Drapalski e Alci Leite.

Na ocasião também foram apresentadas as práticas de outros três municípios brasileiros, lembrando que só quatro, entre eles Mafra, foram selecionados em todo o país. Esta web conferência teve o objetivo enfatizar a importância de mobilização e participação de toda equipe envolvida com a prática, e também do gestor municipal, visando um movimento inicial de integração e intercâmbio entre os municípios participantes.

A web IdeiaSUS teve mediação de Claudia Beatriz Le Cocq D’Oliveira, saudação de Valcler Rangel, coordenador Relações Interinstitucionais da Presidência da Fiocruz e do Programa IdeiaSUS e da coordenadora do Projeto Curadoria em Saúde IdeiaSUS, Marta Magalhães. E ainda de representantes do COSEMS Rio de Janeiro, CONASS e CONASEMS.

