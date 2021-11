Prefeito Emerson Maas participa de reunião com o governador do Estado

Compartilhar no Facebook

Na manhã desta terça-feira (17), o prefeito de Mafra, Emerson Maas, junto com os demais prefeitos de Palhoça, Eduardo Freccia e de Blumenau, Mário Hildebrandt, estiveram na Casa d’Agronômica, em Florianópolis, em conversa com o governador do estado, Carlos Moisés para tratar sobre demandas dos municípios e regiões.

Um novo encontro deve ocorrer no fim deste mês para tratar cada um dos pedidos pontualmente.

Além dos prefeitos, participaram do encontro o secretário de Estado da Casa Civil, Eron Giordani, o presidente estadual do Podemos, Camilo Martins, o deputado estadual Nazareno Martins, chefe de gabinete do deputado federal Rodrigo Coelho, Cau Harger, o secretário de Saúde de Palhoça Rosiney Horácio e o secretário adjunto de Saúde, Vítor Dias.