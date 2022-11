Prefeito Maas recebe atletas paralímpicos que conquistaram medalhas para Mafra

Quatro atletas do município participaram das Paralimpíadas Escolares de 2022 contabilizando 10 medalhas – duas de ouro, cinco de prata e duas de bronzeÂ

O que torna uma pessoa campeã? Uma medalha? Um troféu? Para o município de Mafra, quatro atletas mostraram que garra, determinação, treino, força de vontade e principalmente apoio fazem deles vencedores em suas categorias. E nesta segunda-feira, 28, o prefeito Emerson Maas recebeu em seu gabinete a delegação de Mafra que participou na semana passada ( 23 a 25) das Paralimpíadas Escolares de 2022 , em São Paulo, que reuniu cerca de 1.300 atletas, com idade escolar, disputando 14 modalidades.

Mafra conquista 10 medalhas

Os atletas Rafaela krol Carraro, Lara Schitt, Naiara Rodrigues da Silva e Bryan Moro mostraram para o prefeito as medalhas conquistadas. Maas parabenizou a todos e disse o quanto é importante seguir no esporte. “Parabéns, sigam em frente e incentivem mais atletas a participarem, fortalecendo ainda mais o nosso time”, declarou. A secretária de Educação, Esporte e Cultura, Jamine Henning destacou a participação dos jovens talentos e disse “sentir orgulho” de todos.

Perspectivas

A atleta Rafaela krol Carraro, 1º lugar nos 60 metros com cadeira de rodas, competiu com uma cadeira cedida pela técnica dos cadeirantes da delegação de Santa Catarina, Gévelyn Almeida. Além disso, Rafaela – considerada atleta destaque – integra a lista do “camping”, que consiste em participar de uma semana de treinamento em São Paulo, visando a formação de uma seleção brasileira.

O técnico da equipe de Mafra e também integrante dos técnicos da delegação do Estado, professor Paulo Martins, explicou a dinâmica das Paralimpídas e destacou que “Rafaela é um talento e que com treinamento pode vir a participar dos Jogos Paralímpicos em 2028”, explicou. Mais uma vez o prefeito felicitou os atletas e lembrou do apoio do Governo do Estado, esperando que os incentivos ao esporte continuem.

Confira o quadro de medalhas de MafraÂ