Prefeito Maas visita escola do Avencal do Saltinho e anuncia melhorias

Computadores e ar condicionado para as salas de aula, além de reformas foram algumas das melhorias anunciadas

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Prefeito de Mafra, Emerson Maas e a Secretária de Educação, Jamine E. Henning visitaram nesta quinta-feira, dia 3, a escola municipal da localidade de Avencal do Saltinho. Lá o Prefeito entregou uniformes aos alunos e anunciou diversas melhorias para a Educação. Dentre elas destacam-se a colocação de ar condicionado e computadores para todas as salas de aula e reforma da escola.

Em relação à reforma o Prefeito anunciou a troca do telhado da escola, reformas e  construção de uma nova sala de aula, além de melhorias na quadra de esportes, como o fechamento das laterais e banheiros. Também um parque infantil novo contando com 5 torres. “Muita coisa boa vai acontecer aqui na escola do Avencal do Saltinho”, afirmou Maas, para a alegria das crianças.