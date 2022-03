Prefeito recebe visita da vice-presidente da regional do Planalto Norte da Adjori/SC

O prefeito Emerson Maas recebeu na manhã desta quarta-feira, dia 23, a visita da empresária Elisangela Schulka, proprietária do jornal Diário de RioMafra e vice-presidente da regional do Planalto Norte da Adjori/SC (Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina).

Na ocasião, Elisangela entregou um exemplar da revista 40 anos da Adjori/SC – A evolução do Jornalismo Impresso e On-line em SC – ao prefeito e o convidou para participar do Encontro Regional promovido pela associação, que ocorrerá no dia 02 de abril em Timbó. O prefeito agradeceu a visita, reconhecendo a importância da Adjori no fortalecimento do jornalismo produzido pelos municípios associados.