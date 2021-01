Prefeito, vice-prefeita e vereadores tomam posse em solenidade em Mafra

Na primeira sexta-feira de 2021, 1º de janeiro, foi a noite de posse dos vereadores da 19ª Legislatura e do prefeito, Emerson Maas, e vice-prefeita, Celina Dittrich, no auditório do Sicoob em Mafra/SC.

A cerimônia foi presidida pelo vereador mais votado, Jonas Heide (PL). Em um primeiro momento, representando todas as religiões, o padre Rafael Fuchs e o pastor Adonias Monteiro abençoaram ações e os trabalhos do Poder Legislativo Municipal e do Poder Executivo Municipal.

Na sequência, os vereadores fizeram o juramento, entregaram a declaração de bens e assinaram o termo de posse. Depois, cada legislador teve três minutos para usar a tribuna.

Os vereadores Everton Stach (Podemos) e Mário Skonieski (PDT) conduziram o prefeito Emerson e a vice-prefeita Celina para ocuparam a mesa diretora e tomarem posse. A vice-prefeita Celina Dittrich agradeceu todas as pessoas envolvidas – desde familiares a equipe de trabalho – na campanha eleitoral e também enalteceu a luta feminina com a conquista de ser a primeira vice-prefeita do município de Mafra. Já o prefeito Emerson contou sobre sua trajetória de vida. O ponto alto do discurso foi o uniforme que usará pelos próximos quatro anos: de servidor público. Assim, Maas reafirmou o compromisso com a população de Mafra.

– Eu como prefeito serei um verdadeiro servidor do povo. Serei prefeito 24 horas por dia, 365 dias por ano. Nosso lema será “fazer acontecer”. Vamos trabalhar duro para colocar isso em prática – finalizou prefeito Emerson Maas.

Eleição Mesa Diretora

Continuando os trabalhos, o presidente Jonas Heide conduziu a eleição da mesa diretora. A chapa 1 era composta pelo Abel Bicheski (Solidariedade) como presidente, Jonas Heide (PL) como vice-presidente, Wagner Grossl (PL) como primeiro secretário e João Maria Ferreira (PP) como segundo secretário. A chapa 2 é liderada pela vereadora Dircelene Dittrich (Podemos) como presidente. O vice-presidente é o Jonas Schultz (PSDB), primeiro secretário é o vereador reeleito Vanderlei Peters (PSL) e segundo secretário Valdecir Munhoz (MDB). Também assinaram como vereadores apoiadores: Everton Stach, Rafael Augusto Cavalheiro, Mário Skonieski e David Roeder.

A chapa 2 foi a vencedora com 10 votos favoráveis (David Roeder, Dircelene Dittrich, Everton Stach, Jonas Schultz, Mario Skonieski, Rafael Cavalheiro, Sérgio Severino, Valdecir Munhoz, Vanderlei Peters, Wagner Grossl). A chapa 1 recebeu três votos (Abel Bicheski, Jonas Heide e João Maria Ferreira).

A mesa diretora eleita tomou seus lugares. No seu discurso, a presidente Dircelene Dittrich ressaltou a importância do trabalho dos vereadores e destacou que será uma gestão participativa. Assim convidou os cidadãos mafrenses a participar dos trabalhos da Câmara Municipal de Mafra.

– Estou muito feliz com mais essa atribuição, e anseio juntamente com a mesa diretora por uma câmara uníssima, com o único objetivo: uma Mafra melhor.  Com uma política séria, com debates consistentes e dinâmicos para que a Casa de Lei possa evoluir. Evolução Não apenas com discursos, mas principalmente em práticas que se convertam em benefícios para população mafrense – destacou presidente Dircelene Dittrich.

Acessibilidade

A cerimônia de posse foi marcada pela acessibilidade. Pela primeira vez contou com uma intérprete de LIBRAS, Virlene Pilz. Assim, tanto os convidados presenciais quanto as pessoas que assistiram a transmissão puderam contar com esse recurso.

Sessão ordinária

A primeira sessão ordinária de 2021 ocorrerá no dia 2 de fevereiro, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Mafra.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal de Mafra