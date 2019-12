Prefeito Wellington Bielecki eleito presidente da Amplanorte

Em aclamação unânime, Wellington assume a missão de promover o desenvolvimento do Planalto Norte como um todo

O prefeito Wellington Bielecki foi eleito, na manhã da última quinta-feira 12, por unanimidade, presidente da Associação dos Municípios do Planalto Norte – Amplanorte, durante reunião ordinária da entidade, que contou com a presença dos 10 prefeitos da microrregião. Wellington sucede o prefeito de Major Vieira, Orildo Antonio Severgnini, na presidência da entidade durante o ano de 2020. Após a eleição ainda foram discutidos na reunião temas relevantes como prestação de contas das atividades no ano de 2019, indicação de nomes para compor diretoria da Fecam, plano de ação para o próximo ano e assuntos gerais.

Aos prefeitos presentes Wellington Bielecki salientou que 2019 foi um ano de desafios e de afirmação dos municípios diante dos novos governos estadual e federal. Destacou que vê boas perspectivas para o Planalto Norte em 2020, desde que os esforços sejam conjuntos em favor do crescimento e desenvolvimento da região.

Como missão, frente à associação, Wellington pretende – com apoio de todos os demais prefeitos – buscar novos investimentos para o desenvolvimento do Planalto Norte. “Com união e objetivos comuns poderemos alavancar o crescimento conjunto, fortalecendo a região como um todo”, declarou. O prefeito de Mafra agradeceu a confiança e o apoio dos demais prefeitos na indicação e a confirmação unânime de seu nome para a presidência da associação.

A composição da diretoria da Amplanorte, com início do mandato em primeiro de janeiro de 2020, ficou assim constituída:

Presidente

Wellington Roberto Bielecki – Prefeito de Mafra

1ª Vice Presidente

Jean Carlo Medeiros de Souza – Prefeito de Monte Castelo

2ª Vice Presidente

Reginaldo José Fernandes Luiz – Prefeito de Itaiópolis

Conselho Fiscal Efetivo

Orildo Antonio Severgnini – Prefeito de Major Vieira

Luiz Henrique Saliba – Prefeito de Papanduva

Gilberto dos Passos – Prefeito de Canoinhas

Conselho Fiscal Suplente

Adelmo Alberti – Prefeito de Bela Vista do Toldo

Eliseu Mibach – Prefeito de Porto União

Luiz Divonsir Shimoguiri – Prefeito de Três Barras

Juliano Pozzi Pereira – Prefeito de Irineópolis