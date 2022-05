Prefeitos da região se encontram em segunda assembleia do ano

Na sexta-feira, 20, realizou-se a 2° Assembleia Geral de Prefeitos Codeplan/Amplanorte do ano, envolvendo os membros do executivo dos municípios que compõem a região da Associação dos Municípios do Planalto Norte – Amplanorte. A reunião aconteceu no auditório da associação.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O encontro se iniciou com o prefeito do município de Irineópolis e presidente do consórcio Codeplan, Lademir Arcari, dando mais detalhes aos presentes sobre a execução do ‘PRAD’ do antigo consórcio Bem Te Vi.

O PRAD é um estudo ambiental que inclui planos e ações para minimizar o impacto ambiental de uma determinada atividade ou negócio.

Os prefeitos e equipe técnica do departamento de obras dos municípios, acompanharam a apresentação do secretário de viação e obras de Itaiópolis, Amauri Gelbcke, que expôs os cenários para execução do programa SC mais asfalto, bem como seus benefícios.

O programa pretende incentivar a construção de usinas de asfalto em todas as regiões de Santa Catarina. Serão destinados R$ 120 milhões para produção industrial de CAUQ e solo para pavimentação no estado.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

“A união das prefeituras vai fazer com que toda a região se desenvolva,

oportunizando aos nossos municípios buscar melhores condições de acesso e transporte para garantir mais segurança, comodidade e qualidade de vida.”, explicou o secretário de viação e obras do município de Itaiópolis, Amauri Gelbcke.

Os gestores municipais se interessaram em uma das propostas apresentadas, com ressalvas de materiais e equipamentos. Será montada então uma nova planilha de custos e verificada sua aprovação pelos prefeitos e viabilidade junto ao Estado.

Ao final, foi assinado pelo presidente da Amplanorte, Jean Medeiros e presidente do Codeplan, Lademir Arcari, um termo de cooperação com o convênio CIM CATARINA, que promete dar mais agilidade nos processos licitatórios da região.

A Amplanorte seguirá trabalhando para defender e atender os interesses e demandas dos municípios da região. Para saber mais sobre os eventos e ações que acontecem na associação dos municípios do planalto norte, continue acompanhando nossas mídias.