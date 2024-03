Prefeitura de Mafra anuncia construção de pista de skate

Em reunião na última quarta-feira, 28, com um grupo de skatistas – Igor Tiburske (Tiba) SESH Corporation ltd, Fernando Roberto Fischer – NABASE Skateboarding/Plano Zen Fotografia e Filmes, Luis Ricardo Schroeder (Ludi) – Vagrant Skate shop, Dion Luis Hable de Oliveira (Moska) – Moska Graffiti Art e representantes da Prefeitura de Mafra – prefeito Emerson Maas, Natanael Felipe Maria, gerente do Departamento de Esportes e João Celso Cardoso – ouvidor, foi tratada a construção da pista de skateboard em Mafra. A meta é desenvolver uma pista que proporcione aos skatistas, tanto profissionais quanto amadores, a oportunidade de praticar o esporte de maneira adequada e confortável. Aspectos como o design, o tipo de superfície, as dimensões e diversos outros elementos têm um impacto significativo na experiência dos skatistas e, portanto, requerem um planejamento técnico cuidadoso e uma execução precisa.

Idealização

Com a finalidade de difundir ainda mais este esporte, que é o segundo com mais praticantes no Brasil, ficando atrás apenas do futebol, a ideia de construir uma pista pública no município é antiga, segundo explica Fernando Roberto Fischer. “O skate em si tem cada vez crescido mais. Ter um local para prática é fundamental para suprir a demanda de quem já é adepto ao skate e é tão importante, no sentido de trazer um espaço novo, descobrir novos praticantes, fomentando a prática”, disse.

Pista no Jardim América

A Administração municipal definiu o local e a área escolhida fica na praça Papa João XXIII, próximo à igreja Santo Antônio, ao parquinho infantil e academia da terceira idade no bairro Jardim América. “O projeto está pronto, em fase de abertura de licitação e assim que forem feitos os trâmites legais, daremos início a construção”, disse o prefeito. A pista tem a dimensão de 25 x 21 m² para a prática esportiva, visando atrair não só moradores locais, como de toda cidade.

Mais que um esporte

Os praticantes definem o skate não só como um esporte, mas como um estilo de vida. Fernando conta que há 25 anos é praticante e vem há cerca de 10 anos procurando abrir um espaço público em Mafra com o apoio do poder público. Ele se reuniu com outros skatistas de ramos diversos da cultura urbana – grafite, música, arte, entre outros – todos com o mesmo propósito: tornar cada vez mais o esporte acessível, tendo um espaço público para prática e conquista de mais esportistas – crianças, adolescentes e adultos. “Vale lembrar que o skate é um esporte olímpico e o Brasil é referência mundial”, lembrou Fernando. O prefeito finalizou dizendo que a Administração Municipal acredita no poder transformador do esporte como uma ferramenta de inclusão social, capaz de melhorar a qualidade de vida da população e motivar pessoas de todas as idades a adotarem hábitos saudáveis, como a prática do skate.