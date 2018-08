Prefeitura de Mafra apresenta as candidatas à Rainha e Princesas da Festa das Etnias

1 de 12

O concurso que irá eleger as representantes da beleza mafrense acontecerá no dia 18 de agosto, com início às 22h, no Centro de Eventos Raízes da Tradição. Esse ano, até o momento, 11 candidatas estarão concorrendo ao posto de Rainha e 1ª e 2ª Princesas do Município.

As candidatas têm entre 16 e 23 anos e serão julgadas pelos critérios de: simpatia; beleza facial; postura corporal; desenvoltura na passarela e capacidade de comunicação.

Perfil das candidatas

Francini Henning, 17 anos, olhos azuis, 1.76 de altura

Gabrielly Laís de Camargo, 19 anos, olhos castanho escuro, 1.57 de altura

Grasielly Thais de Camargo, 19 anos, olhos castanho escuro, 1.56 de altura

Kamila Zietz, 23 anos, olhos verdes, 1.75 de altura

Karolaine Melo Lucas, 19 anos, olhos castanho claro, 1.55 de altura

Karoline Aparecida Wolf, 17 anos, olhos castanho esverdeado, 1.64 de altura

Letícia Macanhão Lins, 20 anos, olhos verdes, 1.70 de altura

Luane Hable, 16 anos, olhos castanhos, 1.65 de altura

Raissa Bianca Guerber Brum Bandeira, 18 anos, olhos castanhos, 1.72 de altura

Sttefani Caroline Pereira Bordenski, 20 anos, olhos castanhos, 1.70 de altura

Viviliane Pscheidt, 20 anos, olhos verdes, 1.60 de altura

Toda a população está convidada a torcer por suas candidatas e prestigiar o evento que será uma realização da Prefeitura de Mafra, através da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, com o apoio do Centro de Eventos Raízes da Tradição. Mais informações podem ser obtidas no site da Prefeitura: http://www.mafra.sc.gov.br, no Departamento de Cultura de Mafra, localizado na Rua Felipe Schmidt, n° 494, ou pelos telefones (47) 3642-0488 / (47) 98443-3972 (Whatsapp). O atendimento é feito em horário comercial das 8h às 12h e das 13h30min às 17 horas.

Serviço – Baile para escolha da Rainha da Festa das Etnias

Data: 18 de agosto – sábado

Horário: 22 horas

Local: Centro de Eventos Raízes da Tradição

Atração: Baile com os Monarcas

Ingressos Antecipados:Â R$ 25,00

Pontos de venda: Farmácia Santa Catarina, Salada Mista, Bar do Willner, Estilo Farma e Topper Lanches.