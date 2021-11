Prefeitura de Mafra discute trabalhos de cooperação com o IMA

Compartilhar no Facebook

Por meio da Secretaria de Agricultura e departamento de meio ambiente, Prefeitura aproxima o produtor rural com os órgãos ambientais

Na última sexta-feira (05), o secretário municipal de agricultura e interior, Leonardo Navarro Cotrim, acompanhado da gerente de meio ambiente, Elisangela de Lima, visitaram a gerente da Coordenadoria de Desenvolvimento Ambiental do IMA (CODAM) em Mafra, Francine Nader, para tratar de questões ambientais referentes às demandas dos produtores locais. Também em pauta, parcerias futuras, realização de palestras sobre licenciamento, dentre outros assuntos pertinentes à agricultura e meio ambiente.

Segundo o secretário de agricultura, a finalidade da visita, foi além da aproximação entre os órgãos – secretaria e instituto – fazer com que os produtores rurais também sintam esta proximidade e procurem estes órgãos sempre que precisarem ou até mesmo para esclarecer dúvidas. “Queremos que o produtor sinta-se à vontade para procurar orientação. Se têm dúvidas, que venham até nós ou ao IMA. Qualquer tipo de orientação que seja de competência da agricultura ou meio ambiente, estamos prontos para esclarecer”, completou o secretário.

A gerente da CODAM reforçou ainda que “se coloca à disposição para os agricultores sobre qualquer dúvida com relação a licenciamento e autos de infração quando recebidos por eles”. O secretário lembrou da importância da parceria já existente entre o Instituto do Meio Ambiente (IMA) e agradeceu à gerente do IMA pela recepção.

Serviço:

Secretaria Municipal de Agricultura e Interior

Rua Marechal Floriano Peixoto, 85 – Centro.

Telefone: (47) 3642-6322. Email: agricultura@mafra.sc.gov.br

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano

Av. Prefeito Frederico Heyse, 1386, Centro II, Alto de Mafra.

Telefone: (47) 3641-4020. E-mail: meioambiente@mafra.sc.gov.br