Prefeitura de Mafra divulga data e local da prova para o Processo Seletivo da Secretaria Municipal de Assistência Social

A Prefeitura de Mafra informa que foram divulgados os editais contendo a relação final de candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2019 para provimento de empregos públicos e formação de cadastro de reserva para os cargos de Assistente Social e Psicólogo da Secretaria Municipal de Assistência Social.

APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS

A prova escrita (objetiva) para todos os cargos acontecerá no próximo domingo, dia 01 de dezembro, no período matutino, na Escola de Educação Básica Barão de Antonina de Mafra, localizada na Rua Marechal Deodoro, nº 484. As provas terão duração máxima de 3 horas, sendo das 8h45 às 11h45.

MANUAL DO CANDIDATO

Importante: será vedado ao candidato, o acesso ao local de prova após as 8h30, sob qualquer alegação. Para a prova, o candidato deverá portar obrigatoriamente documento de identidade e caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A íntegra dos editais pode ser acessada no site da Prefeitura de Mafra – www.mafra.sc.gov.br (aba Transparência/Concurso e Processo Seletivo) ou no site da empresa realizadora do certame – SC Treinamentos: https://www.scconcursos.com.br.