Prefeitura de Mafra e Canforeira assinam Termo de Colaboração no valor de R$ 110 mil

O Prefeito Emerson Maas e a presidente do Clube Ecológico Canforeira, Miriam Clara Schloegl assinaram na manhã de sexta-feira, dia 14, termo de colaboração no valor de R$ 110 mil, para o atendimento aos animais do Abrigo de Cachorros Amigo Fiel, nas suas necessidades de alojamento, alimentação, higiene do ambiente e qualidade de vida.

Pelo Termo de Colaboração, o Município repassará à entidade os valores para custeio das despesas de ações até 31 de dezembro de 2023, sendo pagos em 10 parcelas de R$ 11 mil. O prefeito Emerson Maas enalteceu a parceria entre o município e o Clube Ecológico Canforeira, no atendimento aos animais abandonados na cidade.

Clube Ecológico Canforeira

O Clube Ecológico Canforeira foi fundado em abril de 1993 inicialmente com a finalidade de prestar serviços direcionados a proteção e restauração da flora e da fauna no município. Em 2009 iniciou o resgate de animais vítimas de maus tratos e abandono. O Abrigo de Cachorros Amigo Fiel está localizado na Estrada do Britador, em São Lourenço.