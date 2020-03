Prefeitura de Mafra e Epagri assinam termo de contrato de prestação de serviço

Compartilhar no Facebook

Na última quinta-feira, 05, o prefeito Wellington Bielecki, em nome da Prefeitura de Mafra, e o gerente regional Daniel Uba, em nome da Epagri, assinaram o contrato para prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). O evento contou também com a presença do secretário de Agricultura e Interior de Mafra, Rogério Gislon.

A assistência, que será prestada pela Epagri, consiste na prestação de diversos serviços como desenvolvimento sustentável da pecuária de leite e carne, agregação de valor e fortalecimento das organizações da agricultura familiar, desenvolvimento da apicultura e da meliponicultura, competitividade da fruticultura, desenvolvimento da olericultura, da psicultura, difusão de tecnologias sustentáveis de manejo e conservação de solo e água, projeto de apoio e execução de políticas públicas estaduais e federais para agricultura familiar e dos demais produtores.

O convênio tem valor anual de R$ 55.349,60. Este recurso será utilizado na prestação de assistência técnica, orientações e serviços em prol das comunidades rurais do município. O prefeito Wellington destacou a importância da manutenção desta parceria. “Os serviços da Epagri trazem conhecimento, técnicas e assistência aos produtores rurais de nosso município, agregando valor às produções locais e fortalecendo o capital social e humano”, declarou.

O gerente regional da Epagri, Daniel Uba, destacou que a assinatura do termo garante a eficiência e a continuidade dos trabalhos realizados escritório local, que conta com três engenheiros agrônomos e uma extensionista social. “Sem dúvida, o escritório da Epagri em Mafra conta com a melhor estrutura da região”, salientou.