Prefeitura de Mafra e SENAR capacitam produtores rurais para emissão de nota fiscal eletrônica

Aconteceu na quarta-feira, 29, mais um curso para agricultores, promovido pela Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura, em parceria com o SENAR. Esse foi o terceiro já oferecido, de “Emissão de Nota Fiscal Eletrônica”, sendo realizado na Amplanorte para 10 participantes, número reduzido devido à pandemia. A meta da Secretaria da Agricultura é a realização de mais uma edição do curso ainda este ano.

Conforme explicou o Secretário Leonardo Navarro Cotrim, o Executivo Municipal quer proporcionar ao produtor rural a utilização das tecnologias existentes ou exigidas, como é o caso da Nota Fiscal Eletrônica. “Ao final do ano teremos 40 produtores treinados e esse é um dos grandes papeis da secretaria da agricultura no município, ou seja, a capacitação para difusão de tecnologias para modernizar o campo. Ele enalteceu a parceria com o SENAR e Sindicato dos Produtores de Mafra e parabenizou os participantes.

O Instrutor do SENAR, Flávio Bialeski agradeceu a parceria com a Prefeitura de Mafra, “que vem crescendo com a atual administração” e explicou que tem como lema “Aprender a fazer fazendo”, sendo fundamental o comprometimento das pessoas.

