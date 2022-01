Prefeitura de Mafra e Sindicato Rural reafirmam parceria

Para tratar da manutenção e ampliação da parceria entre a Prefeitura de Mafra e o Sindicato Rural, o Prefeito Emerson Maas recebeu na manhã de segunda-feira, dia 10, os membros da diretoria do Sindicato, João Romário Carvalho, Domingos Herbst e Antônio Cidral da Costa.

Uma das parcerias a ser incrementada será a da realização dos cursos do SENAR – Serviço Nacional de Aprendizado Rural, que já vêm acontecendo há alguns anos no município e é de responsabilidade do Sindicato. Na mesma ocasião a entidade colocou à disposição do Município para futuros eventos, as instalações do Parque de Exposições.

O Prefeito enalteceu a parceria e destacou a importância das ações do Executivo receberem apoio de entidades como o Sindicato Rural. “Juntos poderemos muito mais por Mafra”, afirmou.

Participaram da reunião os secretários municipais: Crisley Maria Fuchs Valério, da Fazenda e Planejamento; Leonardo Navarro Cotrim, da Agricultura e Interior e Adriano José Marciniak, da Administração.

