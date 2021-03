Prefeitura de Mafra encerra a gestão 2017-2020 com superávit

Depois de muitos anos, um exercício é encerrado com superávit orçamentário de mais de 18 milhões

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na tarde da última quinta-feira 25/02, foi realizada audiência pública na Câmara de Vereadores de Mafra para a prestação de contas da Prefeitura de Mafra no terceiro quadrimestre de 2020, consolidando assim a gestão do ex-prefeito Wellington Bielecki.

A servidora de carreira Gisele de Oliveira da Costa, contadora da Secretaria de Fazenda e Planejamento da Prefeitura de Mafra, apresentou aos vereadores, servidores e munícipes presentes a demonstração dos resultados fiscais do exercício de 2020 como um todo, englobando também o que já havia sido apresentado em maio e setembro do ano passado, referentes aos outros dois quadrimestres de 2020, de acordo com a determinação da lei de responsabilidade fiscal.

Superávit

Gisele explicou que em 2020 as contas da Prefeitura de Mafra fecharam no verde, depois de anos de déficit. Ela destacou que o exercício foi fechado com superávit orçamentário de R$ 18,5 milhões, fornecedores em dia, dinheiro em caixa e o cumprimento dos índices constitucionais. “Na Saúde investimos 26,07%, quando o mínimo é 15%, e na Educação foram investidos 27,42%, quando o limite é de 25%. A despesa com pessoal no Executivo fechou em 46,29%, abaixo do limite máximo de 54% estipulado pelo TCE”, explicou Gisele.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Gisele destacou ainda a evolução da receita corrente líquida, que desde 2016 veio crescendo ano a ano. “De 2016 para 2017 foram 4%, de 2017 para 2018, 12%, de 2018 para 2019, 7,84% e de 2019 para 2020, 9,68%”, explicou.