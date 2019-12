Prefeitura de Mafra entra em recesso a partir do dia 23

A Prefeitura Municipal de Mafra informa que os servidores entrarão em recesso de final de ano a partir do dia 23 de dezembro, retornando às atividades normais no dia 6 de janeiro de 2020, conforme previsto no Decreto nº 4243, de 26 de novembro de 2019, que estabelece ponto facultativo e recesso de final de ano para os órgãos e autarquias da administração municipal. O expediente permanece normal até a próxima sexta-feira, 20, após esta data, segue conforme previsto no decreto:

– 23 e 24 de dezembro de 2019, ponto facultativo;

– 25 de dezembro de 2019, quarta-feira, feriado nacional (Natal);

– 26, 27, 30 e 31 de dezembro de 2019, ponto facultativo;

– 01 de janeiro de 2020, quarta-feira, feriado nacional; e

– 02 e 03 de janeiro de 2020, ponto facultativo.

HORÁRIOS DIFERENCIADOS NA SAÚDE

Na próxima semana será divulgado o cronograma de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com dias e horários diferenciados de todas as ESFs, policlínica municipal, CAPS, UPA 24h, e das vigilâncias epidemiológica e sanitária.

DESENVOLVIMENTO URBANO

De acordo com o Decreto nº 4249 de 12 de dezembro de 2019, também ficaram estabelecidos os dias de recesso de final de ano para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, permanecendo em atendimento normal o Cemitério Municipal e o Terminal Rodoviário.

EXPEDIENTE NORMAL

No dia 06 de janeiro, a Prefeitura e suas demais repartições públicas retornam com o expediente normal, de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h. Os servidores da Prefeitura de Mafra desejam a todos os munícipes um feliz Natal.