Prefeitura de Mafra entrega ponte de concreto que beneficiará a população da Vila Ruthes

Ponte de concreto beneficia comunidade de Vila Ruthes e adjacências

A Prefeitura de Mafra entregou mais uma ponte de concreto que beneficiará a população da Vila Ruthes e comunidades vizinhas. Esta é a terceira ponte em concreto instalada no interior do município, em substituição às antigas de madeira. Nela, as cabeceiras foram feitas pela Secretaria Municipal de Obras e as plataformas – kits de transposição de obstáculos em concreto compostas por 4 pranchões – foram destinadas pela Defesa Civil do Estado.

O Prefeito Emerson Maas esteve no local verificando as obras, onde agradeceu ao Governo e à Defesa Civil do Estado pelos kits destinados à Mafra. “Das cinco pontes (kits) que recebemos do Estado, essa é a terceira concluída e entregue e temos ainda mais duas a serem instaladas neste ano”, explicou anunciando a intenção de anualmente substituir 5 pontes de madeira por de concreto. “Estamos evoluindo com planejamento para proporcionarmos benefícios para toda nossa população mafrense”, concluiu.

Parcerias

A instalação da nova ponte de concreto foi uma ação conjunta da Defesa Civil do Estado em parceria com a Defesa Civil do Município, com execução envolvendo as secretarias municipais de Obras e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.