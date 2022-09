Prefeitura de Mafra entrega primeira patrolinha do programa de apoio aos produtores de Mafra

O Prefeito Emerson Maas deu início ao programa de Parceria e Apoio aos Produtores Rurais de Mafra, com a entrega do primeiro equipamento na noite de terça-feira, dia 30, uma plaina niveladora de arrasto “conhecida como patrolinha”, para a Associação de Moradores do Avencal do Saltinho. O termo de cessão de uso foi entregue ao presidente da Associação, Everaldo Alves de Lima.

Os equipamentos adquiridos pelo Município, com apoio do Governo do Estado serão destinados às comunidades com associação de moradores legalmente constituída, conforme explicou o Secretário de Agricultura, Nereu Martins Carvalho. Para esse apoio aos produtores, o Executivo dividiu o município em 6 macrorregiões, onde os equipamentos permanecerão auxiliando os produtores que necessitarem dos trabalhos.

Fortalecimento do Agronegócio

O Prefeito fez a entrega do termo de cessão de uso destacando que a ação visa fortalecer ainda mais o agronegócio no município. Maas explicou que foram inicialmente adquiridos 4 equipamentos que serão destinados ao programa e anunciou ainda a aquisição de calcareadeiras também para o programa. As próximas comunidades a serem beneficiadas serão as pertencentes à Associação de Rio da Areia de Cima, com entrega marcada para o dia 13 de setembro.

O Programa de Parceria e de Apoio aos produtores rurais por intermédio das Associações de Moradores das áreas rurais do município de Mafra tem como objetivo principal possibilitar aos agricultores e familiares a melhoria de renda e das condições gerais de vida de suas famílias, promovendo o desencadeamento de um processo de descentralização do desenvolvimento sustentável. Está embasado na Lei nº 4.601, de 26 de agosto de 2022.