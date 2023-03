Prefeitura de Mafra está implantando nova rotatória próximo ao Parque do Passo

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra, visando melhorar a trafegabilidade no anel central da cidade, está implantando esta semana nova rotatória próximo à praça Ben. Antônio Olininski (Parque do Passo). A obra envolve as ruas Alípio Siqueira, Nicolau Bley Neto e Fúlvio Aducci.

O objetivo é ordenar as conversões, diminuindo o número de conflitos existentes nestas interseções e evitar acidentes. Também serão colocados canteiros, sinalização horizontal (pintura de faixas de pedestres, setas), e vertical (placas).

De acordo com a equipe de trabalho, o trânsito não será interrompido, mas pede-se que os motoristas redobrem a atenção ao transitar pelo local, devido aos trabalhadores e máquinas nas vias.