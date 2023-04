Prefeitura de Mafra está reconstruindo ponte da localidade de Butiá dos Tabordas

Neste semana, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Mafra está trabalhando na reconstrução de mais uma ponte no interior do município. Desta vez a comunidade contemplada é da localidade de Butiá dos Tabordas, beneficiando diversos moradores. Ela estava deteriorada pela ação do tempo e está sendo totalmente refeita em madeira, bem como melhoradas as cabeceiras.

A ponte sobre o rio Butiá mede 11 metros de comprimento e está sendo refeita, com recursos próprios do município. Segundo o Secretário de Obras, Diego de Oliveira, o trabalho da secretaria é contínuo, procurando sempre manter as estradas e as pontes do interior em boas condições e com segurança para todos. “A ponte antiga estava deteriorada pela ação do tempo, oferecendo risco aos munícipes”, declarou.