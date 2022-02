Prefeitura de Mafra fará audiência pública para apresentação e avaliação das metas fiscais do exercício de 2021

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, realizará na próxima sexta-feira, 25, às 10 horas, Audiência Pública referente à Apresentação e Avaliação das Metas Fiscais do Exercício de 2021.

O local é a Câmara Municipal de Mafra que fica na Avenida Cel. José Severiano Maia n° 441 e serão respeitadas as normas sanitárias vigentes. Esta ação também será transmitida pelos canais oficiais da Prefeitura de Mafra – Facebook e YouTube – por meio do endereço: prefeiturademafra

A população está convidada a acompanhar, presencial ou via on line, esta importante ação da Administração Municipal. A Audiência Pública está prevista no artigo 9º, § 4º da Lei Complementar nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.