Prefeitura de Mafra ganha árvore de Natal confeccionada por voluntárias do SCFV

A árvore de Natal montada na sede administrativa da Prefeitura de Mafra não tem galhos, bolinhas ou enfeites, mas carrega uma infinidade de significados. Com cerca de dois metros de altura, a árvore foi decorada com “quadradinhos” de crochê confeccionados por 15 voluntárias do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria de Assistência Social e Habitação de Mafra. As voluntárias reuniram-se uma vez por semana e em cada encontro foram trabalhados temas como união, fraternidade, importância do trabalho em equipe e principalmente a essência do Natal e o cristianismo, tudo transferido para cada ponto de crochê.

AMOR AO PRÓXIMO

A coordenadora de proteção social básica, Joci Ribas, explica que teve a ideia de propor este trabalho seguindo o modelo de artesanato espanhol. “Fizemos os quadradinhos por meio do reaproveitamento de lã. Em cada encontro foi trabalhada a capacidade individual de confecção e também a produção em grupo”, explicou. Ela lembrou ainda que após o Natal os quadradinhos serão reaproveitados para confecção de mantas e xales para serem doados ao Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis.

“Não é apenas uma árvore, é uma demonstração de amor ao próximo”, declarou.

A Secretária da pasta, Kátia Borges Saliba, disse que a árvore é um exemplo de que “a união faz a força” e completou “esse é o modo do SCFV desejar um feliz Natal e um 2020 maravilhoso a toda população mafrense”.

ENTREGA

O ato da entrega da árvore à Prefeitura de Mafra, que estava representada pelo secretário de Administração, Alexandre Solesinski, foi realizada na tarde de quinta-feira, 05 de dezembro, pelas voluntárias do SCFV, acompanhadas da secretária Kátia Saliba.

A árvore do SCFV está exposta logo na entrada da sede administrativa da Prefeitura de Mafra. Vale a pena conferir o trabalho artesanal, seja no horário de atendimento da Prefeitura (8h30 às 12h e 13h30 às 17h), como também à noite, quando ela estará iluminada.