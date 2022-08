Prefeitura de Mafra inicia operação tapa buracos na Vila Ivete, Restinga e Vila Buenos Aires

Visando reparar e fazer a manutenção do estado das vias urbanas do município, a Prefeitura de Mafra iniciou, por meio da secretaria de Obras, mais uma operação tapa buracos, contemplando diversas ruas da cidade. Na semana receberam tapa buracos as ruas Vereador Evaldo Steidel, na Restinga; Capitão João Bráz, na Vila Ivete e Rua Duque de Caxias, Vila Buenos Aires. A operação terá continuidade sempre que as condições climáticas permitirem.

O prefeito Emerson Maas explicou que a secretaria de Obras está concentrando esforços para a recuperação das ruas que encontram-se em situação precária devido à diversos fatores, principalmente climáticos. “É um trabalho emergencial, com o objetivo de melhorar as condições de trafegabilidade nas ruas de Mafra”, afirmou.