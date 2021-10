Prefeitura de Mafra inicia pagamento de letras atrasadas aos servidores

A Prefeitura de Mafra efetuou nesta sexta-feira, 1º de outubro, o pagamento dos servidores públicos municipais, ativos e inativos, relativo ao mês trabalhado de setembro. E iniciou o processo para colocar em dia o pagamento das letras relativas ao avanço funcional por merecimento ou por cursos. Neste mês pagou as letras referentes aos cursos de 2016/2017, acrescendo em 3 por cento os proventos do servidor, letras atrasadas desde 2018.

Conforme declarações do Prefeito Emerson Maas, as letras são o reconhecimento da  administração municipal pelo trabalho realizado pelo servidor público. “Precisamos não somente valorizar o trabalho de todos os nossos funcionários, como também cumprir com as determinações estabelecidas pela Lei nº 3197, de 19/06/2007, artigo 20, que trata do aperfeiçoamento”, declarou.