Prefeitura de Mafra mantém manutenção constante das ruas da cidade

Assim como está acontecendo nas estradas do interior, as ruas da cidade de Mafra também estão recebendo atenção constante da administração municipal. Na semana de 24 a 29 de abril, encerrando o mês, as ações aconteceram em vários bairros, com obras de patrolamento e empedramento, tapa buracos, preparação para asfalto e tubulação.

No período foram feitos serviços de recuperação do asfalto da Rua Benemérito Oscar A. Scholze, na Restinga; Rua Guaicurus, no Centro I Baixada; Rua José Stoebel, no Faxinal e na Avenida Coronel José Severiano Maia.

Também foram feitas obras de tubulação nas ruas Governador Jorge Lacerda, entre Centro I Baixada e Centro II, Jurandir Pereira, Centro I Baixada, Ovande Ferreira do Amaral e Antônio Rebelato, no Jardim América e Motorista Alfredo Maria de Lima, na Restinga.

Outras obras realizadas foram de patrolamento e empedramento nas ruas Pion. Antonio Ramos, na Vila Ivete; Pion. Luísa Crestani Herbst no Jardim Moinho e Pion. Estanislau Schumann, na Vila Buenos Aires.

No Centro I Baixada foi feita limpeza ainda e preparação para o asfalto na Rua Aimorés. Também limpeza de boca de lobo na Rua José Frosch, na Restinga e retirada de entulho de pátio da Polícia Militar.