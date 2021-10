Prefeitura de Mafra marca data da prova para o concurso público da área de educação

Também foram reabertas das inscrições, ampliando as oportunidades e atendendo à recomendação do Ministério Público de Santa Catarina, conforme ofício n.0016/2021/03PJ/MAF

Com a diminuição crescente dos casos de COVID-19 e a cidade voltando gradativamente à normalidade, a Prefeitura de Mafra retomou a realização do concurso público da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, nº 001/2020, agendando a realização das provas para o dia 24 de outubro.

Nesse sentido as inscrições para o concurso público ficarão abertas do dia 30 de setembro até às 16 horas do dia 14 de outubro. A Prefeitura oferecerá ainda a oportunidade de desistência e devolução do valor pago pela taxa de inscrição, para aqueles que desejarem.

Inscrições

As inscrições estão abertas de 30 de setembro até as 16 horas do dia 14 de outubro de 2020 e devem ser efetuadas pela internet no endereço eletrônico http://mafraeduca.fepese.org.br/. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00 para cargos de nível superior, R$ 80,00 para o nível médio e R$ 60,00 para os de nível fundamental.

Edital completo e informações

O Edital do Concurso Público e demais comunicados e avisos aos candidatos estão disponíveis no site do Concurso Público: mafraeduca.fepese.org.br. O edital também está disponível no site da Prefeitura de Mafra, link Transparência/Concurso e Processo Seletivo (www.mafra.sc.gov.br) e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br).