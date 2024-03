Prefeitura de Mafra oferece curso gratuito de italiano para crianças e adolescentes

A Prefeitura de Mafra informa que está com inscrições abertas para os interessados em participar do curso de língua italiana. O curso, que é gratuito e oferece material didático, é direcionado para alunos que estejam cursando a partir do 6º ano do Ensino Fundamental de Mafra.  As turmas serão formadas a partir do número de interessados  e após serão divulgados os dias e horários das aulas, que serão realizadas na EMEF Mário de Oliveira Goeldner.

Inscrições

Para se inscrever é necessário que os pais ou responsáveis dirijam-se até a Casa da Cultura, que fica na Rua Felipe Schmidt, s/n, ao lado da Biblioteca Pública de Mafra, munidos de documento de identificação – dos responsáveis e da criança/adolescente – comprovante de residência e telefone para contato.  O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30  às 17 horas. Telefone: (47)9 9282-6062

Convênio

Oferecer a oportunidade de crianças e adolescentes aprenderem um novo idioma ou o dos seus antepassados, fez com que a Prefeitura de Mafra firmasse convênio com o CCI – Centro di Cultura Italiana – e Consulado Geral da Itália para trazer a Mafra a difusão da língua italiana para este público.