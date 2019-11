Prefeitura de Mafra promove o curso Bombeiro da Melhor Idade

Teve início na terça-feira (19), o curso Bombeiro da Melhor Idade, promovido pela Prefeitura de Mafra, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Secretaria de Assistência Social e Habitação, em parceria com o Corpo de Bombeiros.

O curso aborda noções de prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros, acidentes de trânsito, sistemas preventivos e como acionar os serviços de emergência, entre outros temas.

Na aula inaugural, os alunos BC (Bombeiros Comunitários) Gonçalves, Cláudia, Caroline e Staidel apresentaram o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, suas prerrogativas e funcionamento. Também abriram espaços para tirar dúvidas.

Para a Coordenadora da Proteção Social Básica, Joci Aparecida Ribas, o evento é importante porque “muitas vezes não temos o conhecimento para agir em uma situação de emergência, como um acidente doméstico”. Ela agradeceu o Corpo de Bombeiros por proporcionar a oportunidade da realização do curso, saudando ainda a alunos dos bombeiros comunitários responsáveis por ministrar a aula no primeiro dia de curso.

O curso, de 40 horas, continua ao longo do mês de dezembro e vai contar inclusive com formatura oficial, juntamente com os formandos dos cursos de bombeiros mirins e de bombeiros comunitários.

Ao todo, o curso Bombeiro da Melhor Idade conta com 20 alunas inscritas. Na apresentação, antes do início das aulas, elas destacaram a importância da iniciativa. Maria Cremilda Pereira disse que deseja aprender a se defender diante de situações de emergência, além de saber como ajudar outras pessoas. Jucimeri Ribas, outra aluna do curso, disse estar realizando um sonho de infância e que deseja aprender muito com os instrutores.