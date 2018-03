Prefeitura de Mafra quer a cidade mais verde em 2018

Intensificar os trabalhos de limpeza das ruas, além de efetuar o plantio de flores nas praças e logradouros são algumas das ações que estão sendo executadas pela Prefeitura de Mafra desde o final do ano passado. Os serviços estão acontecendo em diversos pontos da cidade como na Praça Ferroviário Miguel Bielecki (Praças dos Correios) e na rotatória, onde foram plantadas flores e plantas, a fim de tornar a paisagem mais harmoniosa. Os canteiros da Avenida Cel. José Severiano Maia também receberam manutenção e plantio de folhagens. Ainda segundo a secretaria, as duas pontes – metálica Dr. Diniz Assis Henning e Coronel Rodrigo Ajace – receberam pintura nova. A Orbenk Administração e Serviços Ltda. foi a empresa contratada via processo licitatório (Pregão nº 096/2017) para realização destes serviços de limpeza urbana e que atua na cidade desde então.

MANTENDO A CIDADE LIMPA E BELA

A população também é responsável pela manutenção da limpeza da cidade. Ensinar as crianças a separar o lixo, a não quebrar galhos de árvores, a manter os brinquedos e bancos das praças em ordem faz parte da educação dos pequenos. “É necessário realizarmos um trabalho em conjunto para mantermos um ambiente livre de sujeira e mais agradável”, lembrou o secretário da pasta, Delfim Girardi.

Já o prefeito Wellington Bielecki comentou que Mafra é um dos municípios com maior potencial de desenvolvimento do Planalto Norte e, portanto, atrativo para a indústria e o comércio e a consequente geração de empregos. “A valorização da cidade começa com o cuidado de cada um. O município está crescendo economicamente e a população aumentando. Para mantermos a harmonia, devemos comprar a ideia de preservar o meio ambiente e conservar belos e limpos os logradouros públicos”, disse o Prefeito.

NOSSAS CALÇADAS

Outro fator que contribui para uma cidade urbanizada é o estado de conservação das calçadas. As mal conservadas colocam em risco a circulação, comprometendo principalmente idosos e pessoas com deficiência – parcela mais vulnerável a quedas e fraturas. Sobre este assunto, cabe ressaltar que compete ao proprietário do imóvel a construção e conservação dos muros e passeios (parte da calçada ou da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva de pedestres), conforme disposto no Art. 156º § 2º do Código de Posturas do Município, instituído pela Lei nº 1220 de 20 de setembro de 1982 – Capítulo IX – Dos Passeios, Muros e Cercas. Girardi salienta ainda que “o proprietário ao fazer a construção ou melhoria da calçada estará conservando e embelezando a cidade. E, além disso, estará respeitando os direitos dos cidadãos e cumprindo a lei”.

Fale com a Secretaria

A Secretaria informa que procura atender a todas as solicitações e pede que as mesmas sejam feitas via telefone (47 3641-4020), por e-mail (des.urbano@mafra.sc.gov.br), pelo Facebook oficial (www.facebook.com/PrefeituraMafra/) ou ainda por meio de protocolo na sede administrativa da Prefeitura de Mafra (Av. Prefeito Frederico Heyse, 1386 – Alto de Mafra). Seja qual for o meio utilizado a solicitação/reclamação/elogio/crítica fica registrado.