Prefeitura de Mafra realiza leilão de bens inservíveis no próximo dia 11

A Prefeitura de Mafra informa que na próxima segunda-feira, 11, estará realizando leilão público presencial e online de bens móveis inservíveis, que serão arrematados pelo maior lance oferecido, sendo este igual ou acima da avaliação.

O leilão será realizado pelo leiloeiro público oficial Anderson Luchtenberg, no auditório da Amplanorte às 9h, localizada na rua profª Maria Espírito Santo, nº 400 – centro de Mafra.

O edital do leilão nº 001/2019, bem como a relação de itens que serão leiloados está disponível no site da Prefeitura através do endereço: https://www.mafra.sc.gov.br/ na aba licitações.