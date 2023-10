Prefeitura de Mafra realiza palestras e almoço especial para o Dia do Funcionário Público

No dia 27 de outubro, a Prefeitura de Mafra celebrou o Dia do Funcionário Público em grande estilo, promovendo uma manhã de palestras motivacionais seguida por um almoço especial. Mais de 700 servidores públicos, além de secretários municipais, a vice-prefeita Celina Dittrich, e o prefeito Emerson Maas estiveram presentes no evento que ocorreu no Raízes da Tradição, local destinado para eventos.

A programação teve início às 10h e contou com duas palestras. O prefeito Emerson Maas foi o primeiro a tomar a palavra, ministrando uma palestra intitulada “Valorização do Servidor Público de Mafra.” Ele destacou a importância do comprometimento e dedicação dos servidores municipais, ressaltando que são eles que fazem a diferença na vida dos cidadãos mafrenses todos os dias.

Em seguida, o palestrante Luis Cleber de Amorim encantou a plateia com sua palestra motivacional intitulada “Nós Podemos”. Com palavras inspiradoras, ele reforçou a ideia de que o trabalho em equipe e a superação de desafios são fundamentais para o sucesso do serviço público.

Após as palestras, os participantes desfrutaram de um almoço no estilo finger food, uma refeição leve e descontraída que proporcionou um ambiente de confraternização e interação entre os servidores.

A Prefeitura através de decreto realizado, concedeu um ponto facultativo para todos os servidores municipais após o almoço, proporcionando-lhes uma folga para aproveitar o Dia do Funcionário Público.

Enquanto a comida era servida, foram realizados sorteios de brindes, com aproximadamente 70 prêmios para os servidores. Entre os brindes sorteados estavam lembranças de madeira, mochilas, sacolas de pano, cursos do Senai, diários, garrafas e diversos outros itens. Essa iniciativa visava tornar o evento ainda mais especial e proporcionar aos servidores públicos a oportunidade de levar para casa lembranças deste dia.

O prefeito Emerson Maas, em sua fala, destacou: “Hoje, celebramos não apenas um dia, mas todo o empenho, dedicação e compromisso que nossos funcionários públicos demonstram diariamente em prol do nosso município. São vocês que tornam possível a realização de tantos projetos e serviços que beneficiam a nossa comunidade. É uma honra estar aqui e reconhecer o trabalho de cada um de vocês. A valorização do servidor público é um compromisso da nossa gestão, e continuaremos trabalhando juntos para um Mafra cada vez melhor.”

O evento proporcionou um momento especial de reconhecimento e valorização aos servidores públicos, reforçando o compromisso da administração municipal em promover um ambiente de trabalho saudável e motivador. A Prefeitura de Mafra agradece a todos os servidores pelo empenho e dedicação na construção de uma cidade melhor para todos. Parabéns a todos os funcionários públicos de Mafra pelo seu dia!