Prefeitura de Mafra realiza recape nas ruas Guaicurus e Aimores

A recuperação das ruas da cidade tem sido uma preocupação e uma meta constante da Administração Municipal. Dentre as várias vias que estão recebendo obras, destacam-se as ruas Guaicurus e Aimores, no Centro I Baixada. Nelas, as obras de recape foram concluídas, restando apenas poucos detalhes para finalização dos trabalhos e agradaram aos moradores.

Segundo informações do secretário de obras e serviços públicos, Diego Oliveira, os trabalhos foram executados com recursos próprios do município. Ele explicou ainda que as ruas receberam praticamente um asfalto novo, “uma vez que as pavimentações que existiam nos locais estavam totalmente deterioradas, deixando muitos buracos nas vias”.