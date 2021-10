Prefeitura de Mafra realizará Audiência Pública do Plano Diretor

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra realizará, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, no dia 21 de outubro, próxima quinta-feira, às 19 horas na AMPLANORTE, Audiência Pública para Apresentação do Plano Diretor de Mafra (2021).

A população está convidada a participar do evento de apresentação do Plano Diretor, que é o instrumento de planejamento territorial urbano e de política de gestão do solo urbano.

A AMPLANORTE está localizada na Rua Professora Maria Espírito Santo, nº 400, Mafra.