Prefeitura de Mafra realizou limpezas em praças e avenidas

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano realiza constante trabalho de limpeza e manutenção das praças, ruas e parques de Mafra, além de pátios de escolas e de postos de saúde do município.

No período de 25 a 28 de março, os trabalhos foram concentrados  nas  Praças Hercílio Luz, Desembargador Guilherme Abry, Lauro Muller,  Miguel Bielecki, do Correio e do Fórum.

Equipes atuaram na limpeza de lixeiras e lixos das praças e parques, além da limpeza de canteiros das Avenidas Cel. José  Severiano Maia e Frederico Heyse e  da Rua Felipe Schmidt. Outros pontos centrais que receberam ações de limpeza foram nas proximidades da Amplanorte, escadaria próxima ao  banheiro público, Rua Professora Maria Espírito Santo e Rua Prefeito  Plácido Gaissler, esquina Rua José Cassias Pereira.

Escolas e postos de saúde

Também atenderam às escolas Ana Rank, Campo da Lança, Jovino Lima, General Osório, Faxinal, Passo da Cruz, Beija Flor.

Outras ações  foram realizadas nos postos  de saúde do Jardim América e Caic e ainda prestaram auxílio  ao  departamento de trânsito e na construção canil.