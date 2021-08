Prefeitura de Mafra recupera máquina para agilizar pinturas de logradouros públicos

Compartilhar no Facebook

Nesta semana a Avenida Coronel José Severiano Maia está sendo revitalizada com pintura nova dos canteiros centrais e meio fio. O serviço está sendo executado pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Mafra com a finalidade de melhorar a orientação dos motoristas e a segurança dos pedestres.

A realização desta pintura está sendo feita com mais agilidade devido ao uso da máquina air less, que pulveriza a tinta em alta pressão na superfície a ser pintada, sem fazer sujeira e sem perda de tinta.

De acordo com o secretário da pasta, Diego Oliveira, a máquina estava parada há três anos e com problemas de entupimento, mas já foi recuperada. “Essa máquina que tem capacidade para 60 litros de tinta foi adquirida em 2014 por cerca de R$ 96 mil na época, e desde 2017 estava parada. Fizemos um levantamento de equipamentos e ao nos deparamos com esta e outras máquinas, estamos tentando, se possível, recuperá-las”, explicou.

Após a conclusão deste serviço, estão programadas pinturas das avenidas Tenente Ary Rauen e Nereu Ramos.

