Na semana passada, equipe da Secretaria de Obras do município, recuperou mais três pontes no interior do município. Foram elas: Avencal do Saltinho, com troca da cobertura, no Engenho do Meio, com a reconstrução completa – obra foi feita em parceria com a empresa WestRock Rigesa, a qual forneceu mão de obra.

E no dia 24, última sexta-feira, na comunidade São Roque foi concluída a recuperação da cobertura da ponte com pedras, contando com o apoio de uma serralheria local.