Prefeitura de Mafra se mobiliza para lembrar a importância da prevenção à AIDS

Informação para prevenção. Partindo deste princípio a Secretaria de Saúde de Mafra/ Vigilância Epidemiológica realizam nesta sexta-feira, dia 29, uma abordagem educativa no semáforo da Praça Hercílio Luz, das 9 às 12 horas. Em parceria com os alunos do CEDUP a ação consiste na distribuição de panfletos contendo informações sobre prevenção ao HIV/AIDS e destacando a importância da busca pelo diagnóstico precoce.

FOCO NA PREVENÇÃO

As ações em Mafra com relação à prevenção do HIV já acontecem durante todo o ano nas unidades básicas de saúde, por meio de atividades coletivas com a Educação em Saúde. Além disso, são oferecidos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) testes rápidos para o diagnóstico de HIV, Hepatite C, Hepatite B e Sífilis. Para fazer o exame não é necessário agendamento, o teste é rápido, confiável, sigiloso e o resultado é imediato. Além do diagnóstico da doença, o SUS oferece aos usuários acompanhamento e tratamento.

De acordo com dados do Ministério da Saúde/Secretária de Vigilância em Saúde/Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, em 2019 Mafra registrou 6 casos de HIV (4 homens, 2 mulheres). De acordo com o enfermeiro da Vigilância Epidemiológica, Marcio Fábio da Silva, 99% dos casos de AIDS no município, segundo relatos dos próprios pacientes, é contraído na relação sexual sem prevenção. “Existem pessoas que não estão aderindo ao tratamento e a equipe técnica está realizando ações como visita domiciliar, abordagens individuais e contato telefônico como forma de resgatar essas pessoas para oferecer o tratamento adequado”, disse.

AIDS EM MAFRA

Entre os meses de janeiro e outubro deste ano a Secretaria Municipal de Saúde realizou um total de 10.385 testes rápidos em todas as unidades de saúde. Em Mafra, o Programa HIV e outras Doenças Infectocontagiosas, acompanha aproximadamente 150 pessoas.

Vírus HIV – O HIV , sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças.

• AIDS (da sigla em inglês, síndrome da imunodeficiência adquirida) é o estágio mais avançado desta infecção, porque o vírus, ao destruir as células de defesa, deixa o organismo mais vulnerável a diversas doenças.

– Assim pega: Sexo vaginal sem camisinha; Sexo anal sem camisinha; Sexo oral sem camisinha; Uso de seringa por mais de uma pessoa; Transfusão de sangue contaminado; Da mãe infectada para seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação; Instrumentos que furam ou cortam não esterilizados.

– Assim não pega: Sexo desde que se use corretamente a camisinha; Masturbação a dois; Beijo no rosto ou na boca; Suor e lágrima; Picada de inseto; Aperto de mão ou abraço; Sabonete/toalha/lençóis; Talheres/copos; Assento de ônibus; Piscina; Banheiro; Doação de sangue; Pelo ar.

Fonte: Departamento de Vigilância, Prevenção e combate das IST, do HIV/AIDS e das Hepatites Virais do Ministério da Saúde

Mais informações podem ser obtidas diretamente nas ESFs ou na Vigilância Epidemiológica (47)3642-5867.