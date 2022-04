Prefeitura de Mafra terá nova frota de caminhões para agilizar obras

Com o objetivo de proporcionar serviços mais ágeis e com maior abrangência das áreas a serem trabalhadas, melhorando o atendimento dos mais de 2 mil quilômetros de estradas do interior, além do programa porteira adentro e demais manutenções, a prefeitura de Mafra vai realizar um pregão eletrônico, na modalidade de Registro de preço, para locação de caminhões. A ação visa ainda complementar a frota de caminhões do Município.

A locação especifica contempla 12 (doze) caminhões com motorista, combustível, manutenção, seguro e todas as demais responsabilidades por parte da empresa contratada e, conforme explicações do Executivo Municipal, “essa modalidade não obriga a prefeitura a contratar todos os caminhões. “Trata-se de um Registro e conforme a necessidade, a secretaria faz o pedido”, explicaram.

Valores

Cálculos elaborados pelo município demonstraram que atualmente o custo mensal aproximado para se ter um caminhão próprio é de:

– R$ 9.000,00 combustível

-R$ 4.500,00 motorista

-R$ 1.500,00 manutenção/ pneus

-R$ 3.500,00 depreciação

-R$ 400,00 seguro

Esses custos somados resultam num total aproximado de R$ 18.500,00, aos quais deve-se somar ainda o valor investido para aquisição de um conjunto caminhão caçamba, que é de aproximadamente R$ 850.000,00.

Qualidade nos serviços

“Com tal investimento, a gestão municipal quer oferecer um serviço de qualidade e que realmente atenda a necessidade de nossa população”, explicou o Prefeito Emerson Maas. Todos os processos licitatórios estão disponíveis para consulta no site da prefeitura, pelo endereço: https://www.mafra.sc.gov.br/ .