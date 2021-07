Prefeitura de Mafra utiliza sistema de credenciamento de profissionais para atender demanda da UPA

Compartilhar no Facebook

Dispor de recursos humanos como médicos, técnicos e enfermeiros para atendimento conforme demanda na Unidade de Pronto Atendimento é um dos meios utilizados pela Administração Pública para prestação de serviços.

Este sistema conhecido como credenciamento, permite a flexibilidade de contratação. “Esse credenciamento é flexível. De acordo com a necessidade, nós estamos fazendo sua utilização. Se aumentar o número de pacientes procurando a unidade, temos a capacidade de encaminharmos os profissionais de saúde para lá, sem precisar deslocar o recurso humano que está trabalhando em uma ESF”, explicou o secretário municipal de saúde, Plínio Saldanha.

Ele reforçou ainda que o profissional (médico, técnico, enfermeiro) é chamado e pago pelo serviço (plantão ou dia de trabalho). “Se não há necessidade, não temos o custo do profissional. Isso é uma gestão inteligente de recursos e uma ferramenta de contratação extremamente eficaz para o município, diferente do convênio, que é um contrato fechado”.

Atenção Básica: competência municipal

A atenção básica ou atenção primária em saúde é conhecida como a “porta de entrada” dos usuários nos sistemas de saúde. “É uma obrigatoriedade do município e de sua responsabilidade também. Nas ESFs realizamos o atendimento inicial do paciente, como consultas, exames, vacinas e outros procedimentos e direcionar os casos mais graves para níveis de atendimento superiores em complexidade”, disse o secretário.

Média e alta complexidade

O secretário explicou que os serviços de alta e média complexidade são aqueles prestados pelos hospitais e de responsabilidade do Estado e do Governo Federal. “Independente de quem é a competência, o munícipe precisando de atendimento, será encaminhado para o serviço que necessita”.

COVID-19

Mais de 40% da população já foi vacinada pelo menos com a primeira dose. Mesmo assim, segundo o secretário, o município pode enfrentar uma terceira onda com aumento de casos da doença. “Esperamos que com a vacinação os índices diminuam. Independente disto, estamos preparados caso a demanda de serviços aumente na UPA, pois devido ao sistema de credenciamento, temos profissionais à disposição imediatamente”, conclui.