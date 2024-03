Prefeitura divulga edital de progressão funcional para membros do magistério

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, divulgou o Edital nº 001/ 2024/ SME, de 18 de março de 2024, que comunica aos membros do Magistério Público Municipal sobre a progressão funcional horizontal (Cursos 2024). Pelo edital, somente podem requerer a progressão, membros efetivos do Quadro do Magistério Público Municipal, que já tenham concluído o Estágio Probatório.

Documentação

A documentação necessária para a progressão consta de requerimento acompanhado de cópia dos certificados e ou declarações de cursos de aperfeiçoamento e capacitação, promovidos pela Secretaria Municipal de Educação, ou Instituições por ela autorizadas, instituição de Ensino Superior, Órgãos Públicos Municipais, Estaduais e Federais vinculados ao MEC.

Local e período de inscrição

Conforme o edital, os requerimentos para o Progresso Funcional Horizontal, para a referência por cursos de aperfeiçoamento, serão preenchidos quando da entrega do formulário online https://bit.ly/progressaocursos2024 , período de 21 de março de 2024, a partir das 8 horas até às 15 horas do dia 11 de abril de 2024.

O edital destaca que não serão aceitos requerimentos protocolados em outros setores da Prefeitura, somente através do formulário online acima, mesmo que pelo próprio Professor.

