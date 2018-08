Prefeitura instalará botoeira sonora no semáforo da praça Hercílio Luz

Com o objetivo de garantir maior segurança aos pedestres, principalmente daqueles com deficiência visual ou mobilidade reduzida, a Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Mafra (DETRAMM) vai instalar quatro botoeiras sonoras nos semáforos da praça Hercílio Luz nesta quinta-feira, 09. Os equipamentos também serão testados no mesmo dia e em seguida entram em operação. Vale lembrar que, se necessário, o trânsito no entorno da praça poderá ser parcialmente interditado. Caso isso venha a ocorrer, o DETRAMM providenciará a sinalização e orientação quanto ao desvio do mesmo.

BOTOEIRA SONORA

Este equipamento é instalado em complementação ao semáforo do pedestre e funciona por demanda. O sinal sonoro de travessia somente será ativado quando pressionado por mais de três segundos. Se o modo sonoro de travessia não estiver ativado, é emitida uma mensagem verbal, informando ao pedestre que a demanda foi registrada e que aguarde o tempo destinado a sua travessia. As mensagens são as seguintes: “Pressione por três segundos para o modo sonoro” e “Travessia solicitada. Aguarde”.

De acordo com a secretaria de meio ambiente e desenvolvimento urbano, além de cumprir uma exigência prevista em lei, destaca ainda que com a instalação de sinalização sonora, todo o percurso num dos principais cruzamentos do centro da cidade será mais acessível e seguro para quem é deficiente visual, bem como para quem possui alguma dificuldade de locomoção.

Em uma segunda etapa, está prevista também a instalação de botoeiras sonoras nos semáforos da praça Lauro Müller.