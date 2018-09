Prefeitura retira árvore que bloqueava a passagem de veículos no interior

Compartilhar no Facebook

A prefeitura de Mafra, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, na manhã desta segunda-feira (03) atendeu o chamado dos moradores da localidade de Bituva Grande. Na ocasião, uma equipe da secretaria se deslocou até a região para fazer a retirada de uma árvore que caiu na estrada, em decorrência das chuvas dos últimos dias, obstruindo a passagem de veículos. O serviço foi finalizado e o tráfego de veículos está normalizado.

A Secretaria de Obras e Serviços públicos comunica que devido à grande quantidade de chuva nos últimos dias, a reforma da ponte na localidade de Vila Ruthes, teve que ser interrompida, à normalidade das obras retorna na segunda-feira (10), com previsão de término até sexta-feira, dia 14 de setembro.

Em caso de emergência, o Munícipe deve entrar em contato com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos através do telefone (47) 3642-6964 ou no e-mail: sec.obras2016@gmail.com