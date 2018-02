Prefeitura rompe com Casan e quer municipalizar a água em Mafra

Segundo a Prefeitura, munic√≠pio economizar√° R$ 500 mil por m√™s. A Casan n√£o quis se manifestar, por√©m enviou nota a este jornal, afirmando que ir√° ‚Äúlutar‚ÄĚ para continuar atuando no munic√≠pio. O caso est√° na justi√ßa com recurso de liminar no TJ, agravado pela Prefeitura, onde no in√≠cio da pr√≥xima semana poder√° apreciar o pedido

O assunto da semana foi ação da Prefeitura de Mafra impetrada na justiça com pedido de liminar para tomar posse do imóvel da Casan com toda a sua estrutura e mediante disto, municipalizar a água e o esgoto do município, através de um decreto emergencial, contratando uma empresa para gerir todo o sistema no lugar da Casan. A Casan também impetrou medida judicial denominada de Interdito proibitório, visando resguardar a posse da Casan. Na quinta-feira 22, a justiça local negou a liminar, porém a Prefeitura agravou a mesma no TJ, o resultado do recurso poderá apreciado já no início da próxima semana.

Nossa reportagem entrou em contato com a Prefeitura e com a Casan para informar a população o que de fato está ocorrendo.

A Prefeitura nos informou que o munic√≠pio de Mafra publicou o decreto n¬ļ 4096 de 19 de fevereiro que disp√Ķe sobre a retomada dos servi√ßos de saneamento b√°sico no munic√≠pio e que Casan atua em Mafra desde 1972 e no entanto, sequer concluiu o sistema de esgotamento sanit√°rio. Tamb√©m estaria deixando a desejar na manuten√ß√£o de seus equipamentos e esta√ß√Ķes, isto comprovado atrav√©s de relat√≥rio emitido pela ARIS ‚Äď Ag√™ncia Reguladora Intermunicipal de Saneamento. A Casan fatura mensalmente R$ 1.200.000,00 (um milh√£o e duzentos mil reais) dos quais n√£o s√£o vistas aplica√ß√Ķes no munic√≠pio em rela√ß√£o √† manuten√ß√£o e infraestrutura de abastecimento de √°gua.

Cabe informar que com a municipaliza√ß√£o do servi√ßo, Mafra economizar√° cerca de meio milh√£o de reais por m√™s sem preju√≠zo do abastecimento de √°gua, podendo realizar ent√£o, mais investimentos ‚Äď t√£o esperados pelos moradores da cidade.

MUNICIPALIZAÇÃO

Os municípios da Amplanorte que tem contrato com a Casan não possuem sistema de esgotamento sanitário, exceto Três Barras, que não é atendido pela empresa, e ainda mais de 100 municípios de Santa Catarina já municipalizaram seus serviços de saneamento básico e tem obtido resultados positivos.

MOTIVOS PARA MUNICIPALIZAÇÃO

Segundo a Prefeitura de Mafra estes são os motivos para a municipalização:

– Descumprimento de contrato com a Prefeitura por parte da Casan;

– Cobran√ßas do Minist√©rio P√ļblico: h√° mais de 10 anos aponta irregularidades realizadas pela Casan;

РPráticas irregulares: ausência de reparos nas ruas (buracos abertos e calçadas obstruídas pela empresa), precariedade dos serviços;

– Falta de investimento em expans√£o da rede de √°gua;

– Falta de abastecimento de √°gua cont√≠nuo em bairros da cidade ‚Äď falta de constru√ß√£o de reservat√≥rio na Vila Nova (bairro mais populoso da cidade);

– Notifica√ß√Ķes da Prefeitura ignoradas pela empresa;

РFalta de implantação do sistema de esgotamento sanitário;

– N√£o solu√ß√£o das irregularidades apontadas pela Ag√™ncia Reguladora ‚Äď ARIS, desde 2011.

RECLAMA√á√ēES

Constantes reclama√ß√Ķes dos moradores e comerciantes com rela√ß√£o a situa√ß√£o das cal√ßadas na rua Gustavo Friedrich. Entrando em contato com a Prefeitura, esta informou que o conserto das mesmas cabe √† Casan, conforme compromisso assumido junto √† administra√ß√£o municipal.

A Prefeitura de Mafra, tamb√©m informou que j√° tomou todas as provid√™ncias legais para assumir os servi√ßos de saneamento b√°sico do munic√≠pio. Para tanto, j√° possui empresa contratada para presta√ß√£o dos servi√ßos, ficando apenas no aguardo das decis√Ķes judiciais.

Segundo apuramos a Atlantis Saneamento Ltda. seria a empresa que ficaria no lugar da Casan para gerir todo o serviço de água esgoto do município de Mafra.

O QUE DIZ A CASAN

Nossa reportagem entrou em contado com a companhia, para ouvir a sua versão, inicialmente a gerência local não pode se pronunciar a respeito, que nos colocou em contato com a central em Florianópolis que nos enviou uma nota:

A Casan mant√©m a posi√ß√£o de continuar prestando os servi√ßos √† popula√ß√£o de Mafra independentemente de quaisquer debates e avalia√ß√Ķes. O nosso objetivo √© levar √°gua de qualidade e implantar a obra de esgoto que a cidade tanto precisa.

A Casan n√£o est√° se manifestando sobre decis√Ķes alheias. A empresa continua prestando os servi√ßos √† popula√ß√£o de Mafra independentemente de quaisquer debates e avalia√ß√Ķes.

A Companhia ingressou na comarca da cidade com uma ação judicial Рchamada de Interdito Proibitório Рque visa resguardar a posse da Casan.