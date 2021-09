Premiados os vídeos do Festival “Razões para amar Mafra”

Vencedor vai participar da live comemorativa do aniversário de 104 anos de Mafra no dia 08 de setembro

Na tarde desta sexta-feira, 03, aconteceu a premiação do Festival TikTok “Razões Para Amar Mafra”, em comemoração aos 104 anos do município. Promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, o objetivo do evento foi o de eternizar – por meio dos vídeos de no máximo 60 segundos na plataforma TikTok – o reconhecimento das riquezas naturais e culturais do município de Mafra. Os participantes puderam mostrar as razões pelas quais se apaixonaram pela cidade de Mafra.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Foram classificados 20 participantes da preferência do público, mensuradas por quantidade de curtidas recebidas. Os 10 vídeos mais votados receberam presentes fornecidos pelo comércio local e o mais votado vai participar da live Comemorativa do Aniversário de 104 anos de Mafra – Show de Talentos -, no dia 08, às 19 horas.

Parabéns a todos

A Secretária da pasta Jamine Henning parabenizou os participantes por aproveitarem este momento para demonstrarem, por meio de vídeos, as suas razões para amarem Mafra. “Espero que este festival tenha contagiado muitas pessoas e assim, na próxima edição, tenhamos mais pessoas participando”, disse.

O prefeito Emerson Maas também agradeceu a participação de todos e evidenciou a importância das atitudes de amor: “amor ao próximo e o amor pela cidade de Mafra”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Parceria

A Secretaria lembrou ainda de agradecer o apoio do comércio local, que presenteou os participantes. Colaboraram: Rilex, Garagem, Kineo, Lupo, Farmácia Preço Popular e Ótica Diniz.

Veja os 10 vídeos mais votados

Classificação Participante 1º (vencedor) Andressa Helena 2º Jaine Liebel 3º Graziele Jankoviski 4º Simone Costa 5º Gabriely Lais 6º Tania Buda 7º Larissa Wnki 8º Caroline Zellner 9º Adriana Aparecida 10º Naiara Barbosa

As comemorações do aniversário continuam. Acesse a página dos 104 anos de Mafra!

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -