Presépio da Biblioteca Pública de Mafra está aberto para visitação

Está aberta desde segunda-feira, dia 2 de dezembro, a visitação ao presépio instalado na Biblioteca Pública “Alzira Maria do Valle”. Ele foi confeccionado numa parceria entre a Braspol, a artesã Doralice Horn e o funcionário da biblioteca, Gerson Adir Weinert, que procurou utilizar, na sua grande maioria, produtos naturais, como pinhas, flores secas e folhagens.

O presépio possui como atrações a árvore natalina enfeitada pelo grupo Braspol, que utilizou produtos como papel e lã na confecção do artesanato Vichinanki (recortes), que remetem à cultura polonesa. Conta ainda com a cena que retrata o nascimento do menino Jesus, com Maria, José, os Três Reis Magos e o menino Jesus na manjedoura, feitos em palha, pela artesã Doralice Horn.

Toda população está convidada a visitar presépio que permanecerá aberto até o dia 19 de dezembro, no horário das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h30min (para esta semana). Na próxima semana, o horário será das 8h às 12h e das 13h30 às 17 horas.

No dia 12 de dezembro, próxima quinta-feira, a biblioteca funcionará somente no período da manhã.

Os interessados podem aproveitar ainda, o momento para observarem a decoração natalina da Casa da Cultura, ao lado da Biblioteca Pública, na Rua Felipe Schmidt, no centro de Mafra.